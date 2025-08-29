Sinner: “Devo servire meglio. È Alcaraz il favorito”

Con Denis Shapovalov sarà una “partita difficile. È imprevedibile e fisicamente forte. Ha potenziale e devo stare attento”. Lo ha detto Jannik Sinner in vista del match contro Shapovalov al terzo turno degli Us Open.

Sarà una partita abbastanza tattica, è fondamentale che inizi a servire meglio. Poi vediamo”, ha aggiunto, precisando di non essere al torneo per difendere il “titolo ma per inseguirlo. Lo so quanto c’è in gioco, farò del mio meglio”. Su Carlos Alcaraz, il suo rivale, ha detto: “sa come giocare su ogni superficie. È il favorito in tutti i tornei in cui gioca”. Fra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli “sarà una partita interessante perché quando giochi i derby è un po’ diverso. Flavio è cresciuto molto, si conoscono bene. Vedo un giocatore un po’ più favorito ma è un attimo. Bisogna vedere come recupera Cobolli dopo le ore di oggi, Musetti l’ho visto bene”, ha aggiunto Sinner, sottolineando che seguirà la loro partita “se non giocherò alla stessa ora”.

Dalla stessa categoria