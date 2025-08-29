Paolini sbatte su Vondrousova e saluta gli US Open: “Troppi errori e poca lucidità”

Jasmine Paolini si piega alla ceca Marketa Vondrousova. L’azzurra è stata battuta in due set col punteggio di 7-6(4) 6-1: una sconfitta che la costringe ad abbandonare gli US Open senza essere riuscita a eguagliare la prestazione dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi di finale in quello che è stato il suo miglior risultato nell’ultimo Slam della stagione. Arrivata in finale a Cincinnati, Paolini era partita bene agli Us Open ed era sembrata aver ritrovato serenità dopo la mini-crisi tecnica – con tanto di cambi di allenatori in sequenza – che l’aveva messa in difficoltà. Al termine del secondo turno, dopo aver sconfitto Iva Jovic, l’azzurra era apparsa sorridente e fiduciosa.

Contro Vondrousova non le è però riuscita l’impresa: ha commesso vari errori e alla fine ha dovuto cedere contro la ceca nonostante il sostegno del pubblico. “L’ho sentito il pubblico. Fa piacere, a volte ti può dare una mano. Oggi purtroppo mi sono fatta aiutare forse poco perché facevo fatica di mio”, ha detto Paolini in conferenza stampa. “Il primo set ero partita abbastanza bene. Idee chiare però ho avuto tante chance che non sono riuscita a prendere. Il secondo set ho perso di lucidità e credo si sia visto parecchi”, ha spiegato l’azzurra. “È stata una partita che tatticamente potevo giocare un pochino meglio. Mi dispiace, soprattutto per come era iniziata. Tanti errori”, ha ammesso.

Per salvare i suoi US Open Paolini ha ancora una chance nel doppio. “La testa e la delusione ora è al singolo. Domani sarà un altro giorno. Scenderò in campo” nel doppio “per dare il meglio, per far sì che questo torneo sia positivo”. Ben di altro tenore invece i commenti della vincitrice. “È stata una partita divertente, sono molto contenta”, ha detto Vondrousova. “Mi sto divertendo. Ho una grande squadra intorno a me”, ha aggiunto la ceca al termine dell’incontro durato un’ora e 26 minuti. Vondrousova incontrerà al prossimo turno Elena Rybakina. “Sta giocando bene. Sarà una partita divertente. Non ho nulla da perdere”.

