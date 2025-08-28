Paolini di esperienza su Jovic, bene Sabalenka

Jasmine Paolini è al terzo turno dello US Open dopo la seconda vittoria consecutiva nella sessione serale al Billie Jean King National Tennis Centre, un bel 6-3 6-3 contro la giovanissima Iva Jovic.

La statunitense, in tabellone con una wild card, è già vicina alle prime 70 del mondo grazie al bel periodo di forma delle ultime settimane ma in uno Slam, e contro una delle migliori tenniste dell’ultimo anno e mezzo, si è vista ancora un po’ di differenza. Soprattutto nel saper sfruttare le proprie occasioni. Perché Jovic, classe 2007 (farà 18 anni a dicembre) è stata quasi sempre avanti 15-40 in risposta nel primo set, ma il numero di break ottenuti? Zero.

Paolini ha preso il largo al secondo game e da lì, malgrado la difficoltà iniziale in ciascun game, è sempre risalita e quel parziale divenuto fondamentale nel peso della partita è stato portato a casa. Jovic si è smarrita e nel secondo è andata subito sotto 1-4, non riuscendo più a risalire. Jasmine, al prossimo turno, affronterà l’insidiosa Marketa Vondrousova, che si è imposta 7-6(7) 6-2 contro McCartney Kessler.

Continua il torneo sostanzialmente tranquillo per Aryna Sabalenka, ancora alle prese con qualche calo di concentrazione per un parziale ma capace di vincere senza troppi affanni anche contro Polina Kudermetova. Un 7-6(4) 6-2 in un’ora e mezza per la numero 1 del mondo dove anche qui a fare tanta differenza è quanto accaduto nel set d’apertura. Sabalenka è partita male come contro Rebecca Masarova all’esordio ma si è ripresa e di nuovo sul 5-5 ha avuto un possibile momento di affanno con un 15-40 senza esiti per la rivale, che nel tie-break è crollata come tante altre: sono 17 quelli consecutivi portati a casa dalla campionessa in carica, striscia aperta da Indian Wells.

Il tabellone continua e probabilmente continuerà ancora a sorriderle, perché al prossimo turno avrà di fronte Leylah Fernandez che la sconfisse qui nella semifinale del 2021, ma a livello di tennis sembra passata una vita. Nell’eventuale ottavo di finale, Aryna avrebbe ancor meno pensieri contro Elise Mertens (contro cui è in serie positiva da 11 partite) e Cristina Bucsa.

Tra gli altri risultati, vittoria per Elena Rybakina con un 6-3 7-6(7) contro Tereza Valentova mentre Mirra Andreeva ha rifilato un netto 6-1 6-3 ad Anastasia Potapova. Male invece Belinda Bencic, battuta 6-3 6-3 contro Ann Li e Liudmila Samsonova, sconfitta 4-6 6-3 6-2 contro Priscilla Hon.

