Paolini ai quarti contro Gauff, fuori Bronzetti

“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Jasmine Paolini è ai quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati dopo una comoda vittoria per 6-1 6-2 contro Barbora Krejcikova e nel prossimo turno avrà Coco Gauff, numero 2 del seeding, impostasi 6-2 6-4 contro Lucia Bronzetti.
La partita della toscana è stata, in ogni caso, facilitata dal problema fisico che la ceca ha dovuto gestire fin dai primi punti: già sul 3-0 Paolini, infatti, è sceso il fisioterapista in campo per controllare la situazione al piede sinistro vittima di un problema che la stessa Krejcikova dirà poi essere peggiorato con il procedere del suo torneo. L’ennesimo intoppo per lei che negli ultimi anni pur vincendo Wimbledon 2024 (battendo proprio Jasmine in finale) ha avuto troppi, ormai, infortuni tra caviglia, polso, schiena e ora il piede.
Paolini, così, troverà di fronte a sé Gauff per la terza volta in stagione dopo averla battuta due volte su due sulla terra rossa tra Stoccarda e Roma. La statunitense ha fermato la corsa della romagnola Bronzetti, che dopo aver ceduto facilmente il primo parziale ha provato nel secondo a rimanere quantomeno in scia alla numero 2 del mondo ma ha ceduto al decimo game.
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]