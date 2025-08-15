Paolini ai quarti contro Gauff, fuori Bronzetti

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati dopo una comoda vittoria per 6-1 6-2 contro Barbora Krejcikova e nel prossimo turno avrà Coco Gauff, numero 2 del seeding, impostasi 6-2 6-4 contro Lucia Bronzetti.

La partita della toscana è stata, in ogni caso, facilitata dal problema fisico che la ceca ha dovuto gestire fin dai primi punti: già sul 3-0 Paolini, infatti, è sceso il fisioterapista in campo per controllare la situazione al piede sinistro vittima di un problema che la stessa Krejcikova dirà poi essere peggiorato con il procedere del suo torneo. L’ennesimo intoppo per lei che negli ultimi anni pur vincendo Wimbledon 2024 (battendo proprio Jasmine in finale) ha avuto troppi, ormai, infortuni tra caviglia, polso, schiena e ora il piede.

Paolini, così, troverà di fronte a sé Gauff per la terza volta in stagione dopo averla battuta due volte su due sulla terra rossa tra Stoccarda e Roma. La statunitense ha fermato la corsa della romagnola Bronzetti, che dopo aver ceduto facilmente il primo parziale ha provato nel secondo a rimanere quantomeno in scia alla numero 2 del mondo ma ha ceduto al decimo game.

