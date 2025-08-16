Ottima Paolini: Gauff ancora ko, semifinale a Cincinnati

Fantastico risultato per Jasmine Paolini, che ha battuto Coco Gauff per la terza volta su altrettanti confronti diretti in stagione rimontando la statuntiense e qualificandosi così per un’altra semifinale WTA 1000 in carriera, la seconda stagionale dopo il torneo di Roma. A Cincinnati la toscana ha rimontato la campionessa dell’ultimo Roland Garros imponendosi 2-6 6-4 6-3 e sfiderà in semifinale Veronika Kudermetova, che ha battuto con agio Varvara Gracheva 6-1 6-2.

È un risultato importante per Jasmine, che aveva bisogno di ossigeno dopo gli ultimi due mesi delicati e in vista di una parte decisiva di stagione in cui può ancora salvare quantomeno la top-10. Per un eventuale assalto alle WTA Finals, però, i punti messi insieme da Elena Rybakina che ora ha pure scavalcato Jessica Pegula la spingono a dover correre abbastanza. Questo però è un ragionamento eventuale, il presente racconta di una partita che come ci si aspettava sarebbe stata complicata e diversa da quelle precedenti, sempre chiuse in due set.

L’inizio, in particolare, è stato molto negativo con due break subiti e una rimonta parziale fermata sul 2-3. Un terzo break sul 2-4 e il primo set era andato. Molto male fin lì al servizio contro un’avversaria che malgrado sei doppi falli faceva comunque l’82% dei punti una volta messa la prima palla in campo, e quindi molto difficile da trovare soluzioni per contrastare. Nel secondo set però la situazione si è abbastanza livellata e nessuna delle due ha avuto chance in risposta, con Paolini che rimaneva avanti fino al 3-2, momento da cui partiva una nuova serie di break e controbreak continui fino al decimo game, quando Jasmine riusciva nel terzo game in risposta consecutivo vinto per pareggiare i conti. La cosa paradossale, semmai, è come nessuna delle due qui abbia avuto chance di game.

Gauff è parsa subire il contraccolpo, cominciando male anche il terzo set e perdendo, successivamente, la fase di “lotta” nel punteggio: andata sotto di un break, ha raggiunto la parità sul 3-3 ma sul 3-4 ha perso di nuovo la battuta, per l’ultima volta. Dal suo punto di vista, ben 16 doppi falli a rimarcare ancora quanto il servizio sia potenzialmente problematico forse in questo periodo ancor più che il dritto. Si è visto come alla fine difficilmente vada in affanno vero pur nelle giornate peggiori, però certo subisce dal suo punto di vista un calo di fiducia importante.

