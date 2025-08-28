US Open: Musetti c’è, Goffin dura solo un set

[10] L.Musetti b. D. Goffin 6-4 6-0 6-2

Lorenzo Musetti batte in tre set David Goffin e si qualifica per il terzo turno degli US Open. Il carrarino, numero 10 della classifica ATP, si è imposto sul belga, numero 80 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-0 6-2. Musetti, testa di serie numero 10 del torneo, ha ottenuto la sua 28esima vittoria stagionale. Nel prossimo turno, l’azzurro affronterà il vincente tra Flavio Cobolli e lo statunitense Jenson Brooksby. “Ho giocato una partita intensa perché contro David (Goffin, ndr) non sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido”, ha detto a fine match Lorenzo Musetti, commentando il successo odierni. “Io ho giocato un’ottima partita – ha aggiunto il tennista toscano, che ha raggiunto il terzo turno dello slam newyorkese per la terza volta in carriera – specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte, e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un’arma che oggi ho utilizzato molto bene”.

Dalla stessa categoria