Mboko vola: solo Osaka tra lei e il titolo WTA 1000 di Montreal

Victoria Mboko ha preso il volo. La tennista canadese classe 2006, le cui credenziali avevano preso grande valore a inizio 2025 con la serie importante di titoli consecutivi ottenuti nel circuito ITF e le prime affermazioni di valore in quello maggiore, è giunta alla prima finale WTA della carriera con un exploit da sogno nel torneo di casa: il WTA 1000 di Montreal.

Dopo Sofia Kenin e Coco Gauff, Mboko ha superato in semifinale una terza campionessa Slam grazie all’1-6 7-5 7-6(4) in quasi tre ore contro Elena Rybakina cancellando anche un match point nelle fasi concitate del terzo set, emergendo di forza e qualità contro un’avversaria che alla fine ha sentito il momento e ha rimediato una sconfitta pesantissima da mandar giù. Come non potrebbe essere altrimenti se la palla per la vittoria era sulla sua racchetta e dal 5-3 40-30 abbia perso tre punti consecutivi.

Quella di Mboko è la storia della tourneè nord-americana, perché la ragazza ha dimostrato anche oggi quanto sia pericolosa e difficile da gestire nei momenti in cui è accesa, ma soprattutto perché ha navigato molto bene dopo un primo set in cui è stata dominata. Il primo momento di svolta è stato sull’1-0 0-30 nel secondo parziale quando ha recuperato una voleè non definitiva dell’avversaria per ribaltare lo scambio e chiudere col passante vincente che ha acceso il pubblico di casa e da lì è cominciata un’altra partita. Sospinta da un tutto esaurito ha recuperato lo svantaggio e nel terzo set, pur scivolando indietro 3-5, ha saputo rientrare e vincere un tie-break fatto di nervi ed emozioni.

In finale affronterà Naomi Osaka, al miglior torneo ormai da diversi anni e, guarda caso, al primo col nuovo coach Tomasz Wiktorowski. Salvatasi anche lei a un passo dalla sconfitta già al secondo turno contro Liudmila Samsonova, da lì è stata in grado di rifilare set netti a un po’ tutte le avversarie. L’ultima di questa serie è Clara Tauson, sconfitta 6-2 7-6(7). Questa è la finale più importante per lei dal WTA 1000 di Miami nel 2022, quando perse contro Iga Swiatek: un successo vorrebbe dire rientro in top-20.

