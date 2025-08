Gauff traballa ma rimonta, agli ottavi l’arrembante Mboko

Coco Gauff dopo le tre ore d’esordio per superare Danielle Collins ha impiegato poco meno per rimontare Veronika Kudermetova nel terzo turno del WTA 1000 di Montreal, centrando una sofferta qualificazione agli ottavi di finale.

La numero 1 del seeding e numero 2 del mondo si è imposta 4-6 7-5 6-2, arrivando vicina alla sconfitta anche in questa occasione quando sul 4-4 nel secondo parziale era dietro 15-40 e protagonista di nuovo di una prestazione piuttosto negativa al servizio: non ha toccato i 23 doppi falli del match di secondo turno, ma 14 sono un’enormità comunque. Come spesso succede, soprattutto negli ultimi mesi, a sostenerla è una mentalità ben superiore a tante, raccontata più volte nell’accettare anche le giornate peggiori e guardare avanti, sapendo che il suo livello medio le permette di avere sempre una chance.

Non è un bel momento, con la sola parentesi di una stagione sulla terra battuta tra stenti (come prestazioni) e un exploit a Parigi che è stato un incastro di tanti fattori: tabellone semplificato, finale ribaltata tra forza sua e demeriti dell’avversaria. Adesso, tornata in Nord America, è comunque tra le più attese e gettonate alle vittorie dei tornei principali, ma è difficile ancora capire cosa potrà essere di queste settimane. Al quarto turno troverà di fronte Victoria Mboko, teenager canadese che da inizio anno, invece, ha una traiettoria di crescita enorme: prima l’impatto devastante col circuito ITF, poi progressi significativi anche nel circuito maggiore e a Roma ha già sfidato Gauff prendendosi meritatamente il primo parziale prima di cedere in tre tra l’inesperienza generale di chi è davvero alle prime armi a questi livelli. Classe 2006, a Montreal si è imposta contro Kimberly Birrell all’esordio poi ha superato la testa di serie numero 28 Sofia Kenin e ora la campionessa del torneo di Praga Marie Bouzkova 1-6 6-3 6-0.

Continua, poi, l’andamento negativo delle big in questa parte alta e, dopo Jasmine Paolini, sono fuori anche Mirra Andreeva ed Emma Navarro: la prima è stata battuta 7-6 6-4 contro McCartney Kessler anche a causa di una caduta a inizio partita che l’ha portata più avanti ad aver bisogno di un medical time out per fasciare la zona tra tallone e caviglia. La semifinalista dello US Open 2024, invece, è stata battuta 7-5 6-4 contro Dayana Yastremska che affronterà ora Elena Rybakina, vincitrice 6-0 7-6 contro Jaqueline Cristian. Un’altra ucraina al quarto turno è Marta Kostyuk, risalita da 4-5 e servizio per Daria Kasatkina nel set decisivo imponendosi 3-6 6-3 7-6, per affrontare ora Kessler. L’ultimo ottavo di finale nella parte alta vedrà di fronte Jessica Bouzas Maneiro (vincitrice 4-6 7-5 6-3 contro Aoi Ito) e Lin Zhu.

