ATP Toronto: rimonta vincente per Shelton, primo 1000 della carriera

È Ben Shelton il campione del Masters 1000 di Toronto 2025. Il 22enne statunitense ha ottenuto il suo primo titolo 1000 in carriera battendo il russo Karen Khachanov in finale con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(3) in 2 ore e 48 minuti di intensa battaglia. Una vittoria che permette a Shelton di aggiornare il suo best ranking: da lunedì sarà numero 6 del mondo in classifica. Il match ha seguito il copione previsto, con entrambi i giocatori alla ricerca del vincente e con il servizio a farla da padrone. È stato Khachanov il primo a mettere la testa avanti con un break nel settimo gioco, Shelton lo ha però riagganciato proprio quando il russo ha servito per il set ed è stato proprio lui il primo ad avere set point: tre in risposta sul 6-5 e servizio Khachanov. Il russo li ha annullati e al tie break, dopo un doppio ribaltamento di fronte, l’ha spuntata per 7 punti a 5. La reazione di Shelton non si è fatta attendere: con pazienza il 22enne di Atlanta ha atteso i primi scricchiolii del russo e sul 4-4 del secondo set si è preso il break decisivo, chiudendo il set 6-4 dopo aver salvato quattro palle del contro break. Nel terzo set servizi ancora dominanti, fino al naturale approdo al tie break (nessuna palla break concessa da entrambi) in cui stavolta Shelton ha subito preso il largo chiudendo 7 punti a 3 al secondo match point e regalandosi il titolo più importante della sua giovane carriera.

