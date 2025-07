Wimbledon: Sinner si prende il derby, Nardi va ko Il numero uno del mondo travolge il connazionale 6-4 6-3 6-0 e inizia bene il suo assalto a Wimbledon

L’assalto di Jannik Sinner a Wimbledon e al suo quarto Slam inizia con un successo agevole sul connazionale Luca Nardi. Sul Court 1 il numero 1 del mondo debutta vincendo il derby italiano 6-4 6-3 6-0 in meno di due ore e senza alcuna difficoltà. Un classico Sinner “da primo turno”, a cui è bastato tenere alta l’attenzione il minimo indispensabile per avere la meglio su un Nardi che senza dubbio ha talento e qualità nel suo tennis ma non ancora la consistenza necessaria per poter fare partita pari a questi livelli. Jannik ha impiegato una quarantina di minuti per prendere le misure e trovare confidenza con il campo e l’erba londinese. Non appena ottenuto il break nel decimo gioco e di conseguenza anche il set, l’altoatesino si è sciolto e rilassato, iniziando a colpire meglio e controllando senza problemi il resto della partita.

Nardi invece è sembrato sempre più demotivato ed è andato via via spegnendosi, fino al pessimo terzo set in cui si è consegnato totalmente al suo avversario incassando il 6-0. Sinner ha chiuso il match – ventesima vittoria stagionale – senza concedere palle break e con il 90% di punti vinti con la prima, per lui si tratta del quindicesimo derby consecutivo vinto in carriera: non ne ha mai perso uno a livello ATP e Slam, l’ultima sconfitta risale alle qualificazioni di Cincinnati 2020, quando fu battuto da Salvo Caruso. “Una sfortuna giocare contro un italiano, uno dei due deve uscire, peccato. Qui comunque l’atmosfera è bellissima, fa molto caldo, non mi ricordo un tempo simile a Londra”, ha detto Sinner nell’intervista post partita.

“Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, ho avuto l’impressione di farlo bene oggi – ha continuato il numero 1 del mondo -, bisognava ritrovare la fiducia le prime partite non sono mai semplici, sono soddisfatto della mia performance e del servizio”. La sconfitta bruciante in finale al Roland Garros è definitivamente archiviata? “Nuovo torneo, nuove sfide e nuove possibilità: bisogna andare avanti e bisogna divertirsi, e su questi campi meravigliosi viene benissimo”, ha chiosato Jannik, che al secondo turno affronterà l’australiano Aleksandar Vukic (tre set a uno al taiwanese Tseng), già battuto nelle due sfide precedenti: nel 2021 nell’ATP 250 di Melbourne e nel 2022 sul cemento indoor di Sofia.

Dalla stessa categoria