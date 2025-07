Wimbledon, Sinner si allena ma ha una fasciatura al gomito

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi all’Aorangi park di Wimbledon. Sul campo n.1 l’azzurro è sceso in campo palleggiando con il mancino Jacopo Vasamì, n.2 del mondo juniores, 17 anni e agli ottavi di finale del torneo.

Il n.1 del mondo indossa un manicotto bianco protettivo al gomito, infortunato nella sfida contro Grigor Dimitrov, una “sleeve”, simile a quella utilizzata da tantissimi sportivi, anche non infortunati.

Dopo un inizio soft, Sinner ha via via iniziato a colpire con più intensità e non dovrebbero essere assolutamente problemi per il suo quarto di finale, in programma oggi pomeriggio, contro l’americano Ben Shelton.

