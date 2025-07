Wimbledon, Sinner più fortunato che bravo: sotto di 2 set ma Dimitrov si ritira

Le parole del numero 1 del ranking, dopo la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon, grazie al ritiro dell’avversario Grigor Dimitrov nel terzo set (con il bulgaro avanti 2-0): “E’ un giocatore incredibile e lo ha dimostrato oggi. Gli auguro di recuperare più in fretta possibile. Non mi sento per niente un vincitore. E’ un momento sfortunatissimo per tutti noi che lo abbiamo visto”

Dalla stessa categoria