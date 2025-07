Wimbledon, Sinner annichilisce Vukic e vola al terzo turno

Jannik Sinner avanti tutta. Il numero uno del mondo ha battuto in tre set l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del mondo, col punteggio di 6-1 6-1 6-3 in un’ora e 34 minuti. Risultato mai in bilico e una supremazia netta dell’italiano, che ha portato a 22 vittorie e una sola sconfitta il suo bottino negli ultimi quattro slam, con la sola sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Un Sinner dominante, con soli 12 game persi nei primi due turni, l’inizio più dominante ai Championships da Federer 2004, quando lo svizzero di game ne perse 9.

Dall’incontro con Vukic sono arrivate comunque della buone indicazioni, come un servizio finalmente sopra il 60% di prime (62%) e una battuta mai persa durante l’incontro (quattro palle break salvate). Qualche problema negli appoggi, con Jannik che è sembravo scivolare qualche volta di troppo, ma davvero niente di preoccupante. Sinner ha chiuso la partita al sesto match point, annullando anche una palla break mentre serviva per l’incontro. Prossimo turno con Pedro Martinez, spagnolo n.52 del mondo. Ci sbilanciamo: non dovrebbe essere un gran problema…

