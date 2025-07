Musetti saluta subito Wimbledon. Vince Sonego, fuori Arnaldi e Zeppieri Il numero 7 del mondo esce di scena contro Basilashvili

Finisce al primo turno l’avventura di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2025. Il carrarino, che non scendeva in campo dalla semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz dalla quale si è ritirato per un infortunio, ha perso in quattro set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1. Alla vigilia del torneo la grande incognita riguardava la salute fisica di Musetti dopo lo stop forzato e la partita di oggi ha dato delle risposte chiare. L’azzurro è apparso decisamente in ritardo di condizione, in difficoltà negli spostamenti – a tratti praticamente fermo – e poco incisivo nei suoi colpi. Basilashvili, oggi sprofondato alla posizione 136 del ranking ma capace di fare molto male sui campi rapidi, ha avuto vita facile nel poter comandare lo scambio e scatenare tutta la sua potenza.

Musetti è rimasto aggrappato alla partita fino alle fasi finali del terzo set, poi è calato ulteriormente e nel quarto ha fatto da mera comparsa. “Non c’è molto da dire, non sentivo la palla e anche fisicamente non stavo al meglio. E con l’andare della partita, ho avuto sempre più difficoltà, è stata una brutta partita”, ha detto il numero 7 del mondo in conferenza stampa. Dopo la semifinale di un anno fa, la sconfitta immediata gli costerà 790 punti in classifica ma probabilmente senza ripercussioni visto il ko al primo turno di Rune e il vantaggio abbastanza rassicurante su Rublev e compagnia. L’unico vero rammarico resta quello di non aver potuto preparare nel migliore dei modi l’avvicinamento ai Championships.

E così sarà Nikoloz Basilashvili ad affrontare Lorenzo Sonego al secondo turno di Wimbledon. Il trentenne torinese ha iniziato il suo torneo con una vittoria netta contro il qualificato portoghese Jaime Faria. Sonego ci ha messo appena un’ora e 45 per regolare il lusitano col punteggio di 6-3 6-4 6-2. Un successo che dà morale al piemontese, in una stagione che al momento lo vede con un saldo negativo di 12 vittorie e 16 sconfitte: dopo il grandioso risultato agli Australian Open – eliminato nei quarti da Ben Shelton -, Sonego non ha più vinto due partite di fila nello stesso torneo, giocando però un ottimo match ad Halle contro Alexander Zverev, trascinato fino al tie break del terzo set. Per la quarta volta in carriera l’attuale numero 47 del ranking giocherà il secondo turno ai Championships e per un posto al terzo turno dovrà vedersela con Basilashvili, contro il quale è avanti 2-1 nei precedenti giocati tutti in superfici diverse dall’erba.

Non ce l’ha fatta invece Matteo Arnaldi, il cui match contro Botic van de Zandschulp era stato sospeso ieri sera per oscurità con l’olandese avanti due set a zero. Nessuna rimonta per l’azzurro alla ripresa del gioco, lui che contro van de Zandschulp aveva già perso ai quarti delle Finals di Coppa Davis 2023. 7-6(4) 6-5(5) 6-4 il risultato finale, con Arnaldi che deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la sua prima vittoria ai Championships: per il terzo anno di fila il sanremese va fuori al primo turno e lo Slam londinese resta l’unico in cui non ha ancora vinto una partita in carriera. Anche per Giulio Zeppieri la prosecuzione del match contro Shintaro Mochizuki ha avuto esito amaro. Il giapponese ha vinto 7-5 il set decisivo giocato oggi dopo che ieri ci si era fermati sul 2-6 3-6 6-3 7-6(6). Tanti rimpianti per l’italiano, che ha sprecato due set di vantaggio, al quarto era andato subito avanti di un break ed è stato a due punti dalla vittoria nel tie break, fino alla beffa finale di oggi, con il servizio perso proprio a un passo dal super tie break decisivo.

