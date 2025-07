Wimbledon, Djokovic non sbaglia. Zverev perde e lancia l’allarme: “Mi sento solo, ho bisogno d’aiuto”

Alla moria di teste di serie – in 13 eliminate al primo turno, record assoluto a Wimbledon – sopravvive Novak Djokovic: il serbo vince 6-1 6-7(7) 6-2 6-2 all’esordio contro il francese Alexandre Muller lasciando per strada un set. Un match tutto sommato positivo per Nole, la cui unica pecca è stata non sfruttare nessuna delle 11 palle break a disposizione nel secondo set, vinto al tie break da un Muller che ha fatto il possibile per onorare la sua prima presenza sul Centrale dell’All England Club. Djokovic avanza al secondo turno, dove affronterà il britannico Dan Evans, contro cui curiosamente si trova sotto nei precedenti: una sola sfida, vinta dall’inglese agli ottavi del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2021.

Prima del match di Djokovic, il Centrale aveva assistito al crollo di Alexander Zverev, eliminato al quinto set dal francese Arthur Rinderknech col punteggio di 7-6(3) 6-7(8) 6-3 6-7(5) 6-4. Una partita interrotta ieri sera sul punteggio di un set pari e ripresa oggi con lo stesso copione: un Rinderknech perfetto tatticamente contro uno Zverev confuso e pasticcione. Il tedesco ha ammesso le sue difficoltà nella conferenza post partita, lanciando quasi una richiesta di aiuto: “A volte mi sento molto solo in campo. Ho problemi mentali, li avverto da dopo gli Australian Open. Sto cercando di trovare un modo per uscire da questa situazione difficile, ma continuo a ricaderci. Non è una questione di tennis, mi sento solo nella vita in generale in questo momento, e questo non è piacevole. Faccio fatica a trovare la gioia fuori dal campo e mi sento molto, molto solo. Non ho mai provato niente del genere. Il mio problema non è il tennis in questo momento, si tratta di trovare qualcosa dentro di me”.

