Wimbledon: Djokovic domina Evans, ora derby con Kecmanovic

Novak Djokovic batte Dan Evans in tre set e si qualifica per il terzo turno di Wimbledon mettendo a referto il successo numero 99 ai Championships. Finisce 6-3 6-2 6-0 in meno di due ore una partita mai in discussione, con Djokovic che come contro Muller ha avuto degli insoliti problemi con le palle break a favore: se nel secondo set dello scorso match aveva fatto registrare un incredibile 0/11, contro l’inglese ha dovuto attendere la decima chance per strappargli la battuta. Da quel momento in poi però è stato tutto estremamente semplice per il serbo, che curiosamente aveva perso l’unico match giocato contro Evans, una sfida sulla terra di Monte-Carlo nel 2021. Negli Slam però è tutta un’altra cosa e anche a 38 anni Djokovic si dimostra fin troppo superiore rispetto a certi avversari. Il prossimo obiettivo è fare cifra tonda e diventare “centenario” anche a Wimbledon, per riuscirci dovrà battere il connazionale Miomir Kecmanovic (1-6 6-3 6-2 6-4 a de Jong), già affrontato – e battuto – in tre occasioni, l’ultima proprio sui campi dell’All England Club tre anni fa in un match senza storia.

Dalla stessa categoria