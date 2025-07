Wimbledon, day 4: i risultati del singolare femminile

Secondo turno

[7] M. Andreeva b. L. Bronzetti 6-1 7-6(4)

H. Baptiste b. [LL] V. Mboko 7-6(6) 6-3

[17] B. Krejcikova b. C. Dolehide 6-4 3-6 6-2

[10] E. Navarro b. V. Kudermetova 6-1 6-2

Z. Sonmez b. X. Wang 7-5 7-5

[18] E. Alexandrova b. S. Lamens 6-4 6-0

B. Bencic b. [Q] E. Jacquemot 4-6 6-1 6-2

E. Cocciaretto b. K. Volynets 6-0 6-4

[8] I. Swiatek b. C. McNally 5-7 6-2 6-1

D. Collins b. [Q] V. Erjavec 6-4 6-1

[23] C. Tauson vs A. Kalinskaya

[11] E. Rybakina b. M. Sakkari 6-3 6-1

[16] D. Kasatkina vs I-C. Begu

[19] L. Samsonova b. Y. Starodubtseva 6-2 6-1

[28] S. Kenin vs J. Bouzas Maneiro

D. Yastremska b. [Q] A. Zakharova 5-7 7-5 7-6(8)

Dalla stessa categoria