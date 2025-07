Wimbledon: Cocciaretto vince ancora, fuori Bronzetti

La notizia principale è che a Wimbledon malgrado l’uscita di scena di Jasmine Paolini nella serata di ieri, dopo la cocente sconfitta contro Kamilla Rakhimova, l’Italia avrà comunque una rappresentante al terzo turno.

Elisabetta Cocciaretto, sfruttando una buona attitudine all’erba, è riuscita a dare continuità al suo exploit di martedì contro Jessica Pegula vincendo la più classica delle “prove del 9” contro Katie Volynets. Da una sfida in cui era grande sfavorita a una più equilibrata e con tutto da perdere, la marchigiana ha condotto perfettamente dominando il primo parziale e gestendo il break di vantaggio nel secondo fino al 6-0 6-4 conclusivo, in una zona di tabellone che può essere interessante.

Con tutte le teste di serie già fuori, l’ottavo in cui si trova Elisabetta ha come unica testa di serie Ekaterina Alexandrova, che deve ancora scendere in campo per il match di secondo turno contro Suzanne Lamens e avrebbe, in caso di vittoria, Zeynep Sonmez al terzo turno. La turca ha già fatto la storia, diventando la prima giocatrice (uomo o donna) del proprio paese a vincere due partite in un Major grazie al 7-5 7-5 odierno contro Wang Xinyu. Dalla parte di Cocciaretto, invece, l’avversaria al terzo turno sarà Elsa Jaquemont o la mina vagante Belinda Bencic, poco efficace negli ultimi mesi ma che qui a Londra ha (anche lei) una grande occasione per fare strada vista la naturalezza ed efficacia che ha sempre mostrato sull’erba.

Nulla da fare invece per l’altra italiana impegnata oggi, Lucia Bronzetti. La romagnola ha saputo reagire al primo set nettamente ceduto contro Mirra Andreeva, ma la testa di serie numero 6 si è mostrata più brava nei momenti cruciali del secondo. Scivolata indietro di un break, la tennista classe 2007 si è ripresa proprio quando Lucia serviva per portare la partita al terzo e sul 4-5 è risalita da 15-40 per dominare poi il tie-break e concludere 6-1 7-6(4).

