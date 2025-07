Wimbledon, Alcaraz senza problemi su Tarvet (ma quel servizio…)

Una vittoria netta dopo l’esordio sofferto. Carlos Alcaraz non sbaglia e stacca il pass per il 3° turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul britannico Oliver Tarvet, n. 733 al mondo: 6-1, 6-4, 6-4 il punteggio in 2 ore e 18 minuti di gioco. Un successo agevole per Alcaraz dopo le difficoltà di lunedì contro Fabio Fognini, la 20esima vittoria consecutiva per lo spagnolo che allunga la striscia di successi più lunga in carriera. Lo spagnolo continua a soffrire con il servizio, non tanto per le percentuali (65%) ma non riesce a trovare il giusto ritmo, ed è stato messo in difficoltà anche da Tarvet, che lo ha brekkato due volte.

Avanzano al terzo turno anche Andrey Rublev e Karen Khachanov, mentre esce di scena il n. 12 del seeding Frances Tiafoe, superato da Cameron Norrie. Per la prima volta in carriera e al suo debutto all’All England Club, infine, Joao Fonseca raggiunge il 3° turno sull’erba londinese: decisivo il successo 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 contro l’americano Brooksby. Il brasiliano è il più giovane al 3° turno a Wimbledon dal 2011 e il più giovane a centrare il 3° turno al Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno dal 2001.

