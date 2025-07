Wimbledon, Alcaraz passeggia su Norrie: è semifinale contro Fritz

Carlos Alcaraz spazza via 6-2 6-3 6-3 Cameron Norrie e si qualifica alle semifinali dello slam inglese, del quale è il detentore in carica. L’iberico si fa sorprendere nei primi due game della partita ed è, infatti, costretto ad annullare ben quattro palle break per difendere il proprio turno di battuta, ma, superato questo momento di difficoltà, prende in mano le redini del gioco e vola via velocemente, togliendo il servizio per due volte al britannico e archiviando il primo set in meno di mezz’ora. Alcaraz continua poi a spingere pure nel secondo parziale, nonostante un Norrie decisamente più combattivo: il murciano centra un paio di break e si porta a un solo set dalla vittoria. La sua meravigliosa opera il fuoriclasse di El Palmar la completa quindi nel terzo parziale, togliendo un’altra volta la battuta a Norrie sul 4-2 e risolvendo poi la partita al secondo match point in 1h39’.

Lo spagnolo in semifinale sfiderà Taylor Fritz, vincente 6-3, 6-4, 1-6, 7-6(4) contro Karen Khachanov. Lo statunitense domina i primi due set, togliendo per due volte il servizio all’avversario e scappando via immediatamente nel risultato.

