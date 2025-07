Swiatek, 63 esordi vincenti di fila 30 anni dopo Seles

Iga Swiatek non ha steccato il primo match dopo la finale di Wimbledon, il sesto Slam vinto in carriera, e il 6-3 6-1 contro Hanuy Guo nel WTA 1000 di Montreal è anche il sessantatreesimo esordio vincente di fila in una competizione del circuito maggiore.

Il dato diventa rilevante soprattutto se, come comunicato dalla WTA, si tratta della serie più lunga dalle 64 consecutive di Monica Seles tra il 1990 e il 1996. L’ultima sconfitta in un match d’esordio fu il 6-4 6-2 contro Maria Sakkari nel primo match del Round Robin delle WTA Finals 2021 a Guadalajara, mentre volendo risalire all’ultima eliminazione così precoce in un torneo si ritorna al WTA 1000 di Cincinnati 2021, quando fu battuta da Ons Jabeur.

Quello odierno era un match gestibile, dove i punti più significativi erano sulle condizioni dopo il ribaltone Slam londinese. Il 4-0 quasi immediato nel primo set fa pensare riuscisse a gestire piuttosto bene la situazione, al di là di qualche errore di troppo, anche perché l’avversaria non poteva darle particolare fastidio vista l’enorme inesperienza contro giocatrici del calibro di Iga, lei che ha giocato e vinto il suo primo match in un 1000 proprio al turno precedente contro Yulia Putintseva. Così per Swiatek sarà ben più rilevante il terzo turno, dovesse esserci Anastasia Pavlyuchenkova: non più la giocatrice di qualche anno fa, ma che quest anno ha avuto due picchi significativi tra i quarti di finale all’Australian Open e a Wimbledon.

Giornata importante anche per l’altra pluricampionessa Slam impegnata: Naomi Osaka, tra l’altro per ironia della sorte all’esordio in questa settimana con l’ex coach di Swiatek Tomasz Wiktorowski. La giapponese è stata due volte a un punto dalla sconfitta contro Liudmila Samsonova, riuscendo però a risalire sia da 6-4 5-4 e 40-15, sia da un 5-2 di svantaggio nel tie-break in un match sempre più condizionato dal vento (preludio alla pioggia caduta appena dopo la fine) e terminato 4-6 7-6(6) 6-3. Esordio positivo anche per la bi-campionessa in carica Jessica Pegula, impostasi 7-5 6-4 contro Maria Sakkari. Osaka sfiderà al prossimo turno Aljona Ostapenko (6-2 4-6 6-2 contro Renata Zarazua) mentre Pegula troverà Anastasija Sevastova, impostasi 6-3 4-6 6-4 contro Magda Linette.

Tra gli altri risultati, Madison Keys si è presa la rivincita contro Laura Siegemund dopo la cocente sconfitta di Wimbledon (netto 6-2 6-1 per l’americana) e Clara Tauson ha rifilato un altrettanto netto 6-1 6-2 alla nostra Lucia Bronzetti.

