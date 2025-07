Sinner, ore cruciali: alle 17 allenamento per testare il gomito

Attesa e incertezza. La vigilia del quarto di finale contro Ben Shelton non è quella che Jannik Sinner si sarebbe immaginato. Così come il copione della sfida di ottavi contro Grigor Dimitrov, terminata nel modo più assurdo possibile. Nella mattinata di oggi – intorno alle 10 ora locale – il numero 1 del mondo si è sottoposto alla risonanza magnetica al gomito destro infortunato dopo la caduta di ieri. Non dovrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali da parte di Sinner e del team, ma un’indicazioni che induce a un cauto ottimismo c’è: l’azzurro ha fissato un allenamento per le 16 di oggi – le 17 in Italia – in quello che sarà un test importante per valutare le condizioni del gomito in vista di domani. “Se non avrò problemi tirerò qualche palla”, aveva detto Sinner ieri sera nel post partita ed evidentemente i risultati degli esami devono aver scongiurato grossi guai. Tutto lascia pensare che la sua presenza nel quarto di finale contro Shelton – in programma domani come secondo match sul Court 1 – non sia a rischio, resta da capire se potrà affrontare lo statunitense al 100% o avvertirà ancora dei fastidi. Questo però potrà dirlo solo il campo.

