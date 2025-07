Siegemund spaventa Sabalenka ma Aryna si salva: è semifinale

Pochi punti hanno separato Laura Siegemund dall’impresa della carriera, con la tedesca numero 104 del mondo che ha tenuto in campo per quasi tre ore la numero 1 Aryna Sabalenka avendo anche per due volte un break di vantaggio nel set decisivo ma cedendo alla fine 4-6 6-2 6-4.

La giornata di Sabalenka è stata difficilissima, con l’urlaccio dopo il match point a sfogare tutta la tensione e la fatica accumulata contro una giocatrice che l’ha più volte intrappolata con una varietà di gioco che l’ha mandata in confusione e ne ha spesso messo in evidenza le difficoltà a gestire qualcosa a cui non è abituata. Negli anni Aryna ha aggiunto dei dettagli al proprio gioco, come qualche slice o smorzata, ma non è naturale e non è capace di leggere così bene le intenzioni di una tennista con una sensibilità nelle mani di gran lunga superiore alla sua.

Siegemund ha dato fondo a tutto quello che aveva per arrivare al traguardo, tra variazioni di ritmo e intensità, cambi in lungolinea, attacchi in controtempo e un atteggiamento piuttosto energico a caricarsi punto dopo punto malgrado mancasse in potenza ed efficacia al servizio, lato in cui non aveva mai molto margine per evitare di iniziare lo scambio in difesa. Quando si accendeva, però, riusciva abbastanza facilmente a mettere in affanno la rivale, con i limiti di temperamento e di attenzione che Sabalenka si trascina e che l’hanno costretta agli straordinari dopo il primo set perso. Si è ripresa abbastanza bene in un secondo parziale dominato, ma nel terzo è tornata la Siegemund iniziale e per il suo servizio, che sul 3-3 la metteva nei guai e la costringeva alla disperata rimonta.

Laura, al servizio sul 4-3, ha avuto la chance del 5-3 ma non è riuscita a concretizzarla. Il game si è allungato ai vantaggi e Aryna l’ha spuntata, salendo rapidamente 5-4 e 0-30, mettendosi finalmente in posizione di vantaggio a livello psicologico e riuscendo al secondo match point a mettere fine alla sua grande fatica. Giovedì, nella prima semifinale, sfiderà Amanda Anisimova o Anastasia Pavlyuchenkova.

