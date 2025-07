Wimbledon: Cobolli e Darderi perfetti, entrambi al terzo turno

Due vittorie, sei set vinti e zero persi. Il torneo di Wimbledon di Flavio Cobolli procede in modo perfetto: dopo il successo all’esordio contro il qualificato kazako Zhukayev, il romano si è ripetuto contro la wild card britannica Jack Pinnington Jones, battuto 6-1 7-6(6) 6-2 in un’ora e 56 minuti. Il sorteggio gli ha certamente dato una mano: non capita spesso di incontrare nei primi due turni di uno Slam i numeri 247 e 281 del mondo, ma è anche un colpo di fortuna che Flavio in parte si è guadagnato costruendosi una classifica tale da poter essere testa di serie nei Major. L’andamento del match di oggi è stato simile a quello dell’esordio di martedì: primo set di totale dominio, secondo più lottato e risolto con grande concentrazione al tie break e terzo in totale controllo.

Una vittoria che dà seguito ai progressi dell’azzurro, che adesso è arrivato al terzo turno in tutti e quattro i tornei dello Slam e in classifica al momento è virtualmente numero 22 del mondo (sarebbe un nuovo best ranking), con la possibilità di spingersi ancora più su. Per farlo dovrà cercare di spingersi dove non è mai arrivato, nella seconda settimana di un Major. Non sarà facile perché al terzo turno il livello si alzerà parecchio: il suo avversario sarà il ceco Jakub Mensik (6-4 3-6 6-4 7-6(4) a Marcos Giron), testa di serie numero 15, campione a Miami e tra i giovani più promettenti del circuito. Servirà una prestazione ancora più solida e di alto livello contro un giocatore che sembra avere tutte le carte in regola per ottenere ottimi risultati anche sull’erba.

Non solo Cobolli. Anche per Luciano Darderi si spalancano le porte del terzo turno ai Championships per la prima volta in carriera: l’italo-argentino ha completo alla perfezione il suo match di secondo turno contro la wild card britannica Arthur Fery, iniziato ieri e poi sospeso per oscurità sul 6-4 6-3 Darderi. La prosecuzione dell’incontro non ha riservato sorprese, il numero 59 del mondo è andato sotto di un break nel terzo set ma con un parziale di quattro giochi consecutivi ha spento le velleità di rimonta dell’avversario. Al terzo turno Darderi affronterà Jordan Thompson, contro cui non ci sono precedenti, l’australiano è più a suo agio sull’erba rispetto all’azzurro ma è reduce da due vittorie al quinto set molto dispendiose e Darderi avrà le sue chance di raggiungere gli ottavi in una parte di tabellone che – Fritz a parte – è composta da nomi a sorpresa.

