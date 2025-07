BJK Cup, Garbin convoca 4 azzurre per le Finals in Cina

Sono Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini le tenniste convocate dalla capitana del team Italia di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, per le Finals in programma dal 16 al 21 settembre a Shenzhen in Cina. Garbin comunicherà in seguito il nome della quinta convocata. Le azzurre, chiamate a difendere il titolo conquistato a Malaga lo scorso novembre, esordiranno il 16 settembre contro la Cina. In caso di successo, l’Italia giocherà il 19 settembre contro Spagna o Ucraina per l’accesso ala finale del 21. “Il compito non sarà facile – ha commentato la capitana -, servirà massima concentrazione fin dal primo impegno, contro una Cina temibile. Le convocazioni verranno integrate o modificate in base a quello che dirà il campo, mancano quasi due mesi e il quadro potrebbe evolversi. La mia è una squadra compatta, fatta di ragazze e atlete straordinarie, dove il concetto di singolo viene dopo quello di gruppo”, ha concluso.

