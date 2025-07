Bencic torna tra le migliori: quarti a Wimbledon dopo la maternità

Grande risultato per Belinda Bencic, che è riuscita a tornare tra le prime otto in un torneo Slam dopo quattro anni. Era lo US Open 2021, prima della pausa presa per portare avanti la gravidanza e diventare mamma della figlia Bella nel 2024.

Il rientro nel tour è stato abbastanza significativo perché già nella trasferta australiana si era vista una svizzera in buona condizione e il trionfo a febbraio nel WTA 500 di Abu Dhabi era probabilmente il picco del suo percorso, prima del calo di forma primaverile. I risultati tra aprile e maggio non sono stati molto soddisfacenti, anche se in questa stagione tutto verrà preso come “bonus” per l’immediato futuro agonistico e così il 7-6(4) 6-4 odierno a Ekaterina Alexandrova è forse il regalo più bello.

È una vittoria pesantissima per morale e “prima volta”, perché per quanto l’erba abbia sempre saputo ispirarla non aveva mai superato gli ottavi di finale raggiunti in tre occasioni (2015, 2018 e 2023). Quest anno ha vissuto la sua giornata da brivido nel match di terzo turno contro Elisabetta Cocciaretto ma un po’ di bravura e un po’ di coraggio nei momenti decisivi del terzo set l’hanno portata oltre quell’ostacolo mentre oggi ha avuto un po’ di intoppi sia avanti di un break sul 5-4 nel primo set che nel secondo quando sul 5-3 ha servito per il match e ha avuto cinque match point. Per sua fortuna, la sorte ha solo rimandato il momento al game successivo.

Nel ranking è certa di essere già tra le prime 25 del mondo, con la top-20 che diventerebbe ufficiale in caso di semifinale mentre lo è già nella Race dove addirittura in questo momento (classifica live) sarebbe numero 15. Un rientro importante e un po’ trascurato come storyline fin qui, ma Belinda è una giocatrice che vale, tanto. E ora sfiderà la vincente tra Emma Navarro e Mirra Andreeva.

