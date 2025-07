Bellucci dà spettacolo a Wimbledon: batte Lehecka ed è al terzo turno

Mattia Bellucci incanta a Wimbledon. Per la prima volta in carriera il mancino di Busto Arsizio è al terzo turno di uno Slam grazie alla vittoria in tre set sul numero 25 al mondo Jiri Lehecka: 7-6(4) 6-1 7-5 il punteggio finale in meno di due ore e nove minuti di gioco. È stato un match di di altissimo livello da parte di Bellucci, che coglie la vittoria più importante della carriera: mai prima d’ora aveva raggiunto il terzo turno in un Major. Il tennista lombardo ha giocato alla pari sin dal primo quindici, senza mai concedere concrete chance al tennista ceco che appena dieci giorni fa aveva raggiunto la finale al Queen’s e tenuto testa ad Alcaraz. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà Cameron Norrie, che ha battuto contro pronostico la testa di serie numero 12 Frances Tiafoe. Vicino al passaggio del turno anche Luciano Darderi, il cui match è stato interrotto per oscurità sul 6-4 6-3 in suo favore contro il britannico Arthur Fery. Domani l’italo-argentino tornerà in campo per provare a chiudere il match e raggiungere il risultato più importante in carriera nei tornei dello Slam.

