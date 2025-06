Wimbledon, Sinner contro Nardi per confermarsi “uomo derby” Il numero 1 del mondo è in striscia positiva da 14 match contro i connazionali: l'ultima sconfitta contro Caruso nelle quali di Cincinnati 2020

Il torneo di Wimbledon 2025 di Jannik Sinner comincerà ufficialmente martedì 1 luglio: sul Centrale dell’All England Club il numero 1 del mondo farà il suo esordio contro Luca Nardi, un derby italiano proprio come quello che l’altoatesino aveva disputato un anno fa contro Matteo Berrettini al secondo turno dei Championships. Derby che per Sinner è sinonimo di vittoria (quasi) sempre. Dal 2018 a oggi, tra Challenger e circuito maggiore, Jannik ha un bilancio di 23 vittorie e appena due sconfitte: la prima nel 2019, al Challenger di Barletta, contro Andrea Arnaboldi, e la seconda (e fin qui ultima) datata agosto 2020, un ko in tre set contro Salvatore Caruso al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Da quel momento in poi solo successi contro i connazionali: 14 di fila, con l’ultimo arrivato proprio a Wimbledon un anno fa contro Berrettini. La vittima preferita di Sinner nei derby resta Lorenzo Sonego, battuto cinque volte su cinque con un parziale di undici set a uno; a seguire Musetti, Berrettini e Marcora, tutti battuti due volte dall’attuale numero 1 del mondo, che non sembra soffrire alcuna pressione da derby.

I derby di Sinner tra Challenger e ATP

✔ Challenger Biella 2018 – vs L. Giacomini 7-6(4) 6-1

✔ Challenger Bergamo 2019 – vs S. Caruso 6-2 2-6 6-2

✔ Challenger Bergamo 2019 – vs G. Quinzi 6-2 6-3

✔ Challenger Bergamo 2019 – vs R. Marcora 6-3 6-1

✔ Challenger Barletta 2019 – vs G. Moroni 0-6 6-4 6-1

X Challenger Barletta 2019 – vs A. Arnaboldi 5-7 3-6

✔ ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 – vs T. Fabbiano 6-4 6-2

✔ US Open 2019 – vs M. Viola 6-1 6-0

✔ Challenger Ortisei 2019 – vs R. Marcora 6-3 6-6

✔ Challenger Ortisei 2019 – vs F. Gaio 6-4 6-4

X Masters 1000 Cincinnati 2020 – vs S. Caruso 7-5 4-6 2-6

✔ ATP Melbourne 2021 – vs S. Travaglia 7-6(4) 6-4

✔ Roland Garros 2021 – vs G. Mager 6-1 7-5 3-6 6-3

✔ ATP Anversa 2021 – vs L. Musetti 7-5 6-2

✔ Masters 1000 Roma 2022 – vs F. Fognini 6-2 3-6 6-3

✔ ATP Umago 2022 – vs F. Agamenone 6-1 6-3

✔ ATP Montpellier 2023 – vs L. Sonego 6-4 6-2

✔ Masters 1000 Monte-Carlo 2023 – vs L. Musetti 6-2 6-2

✔ ATP Halle 2023 – vs L. Sonego 6-7(4) 6-4 6-4

✔ Masters 1000 2023 – vs M. Berrettini 6-4 6-3

✔ US Open 2023 – vs L. Sonego 6-4 6-2 6-4

✔ ATP Vienna 2023 – vs L. Sonego 6-2 6-4

✔ Masters 1000 Miami 2024 – vs A. Vavassori 6-3 6-4

✔ Masters 1000 Madrid 2024 – vs L. Sonego 6-0 6-3

✔ Wimbledon 2024 – vs M. Berrettini 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4)

I derby azzurri a Wimbledon

Quello tra Sinner e Nardi sarà il nono derby italiano che si disputerà a Wimbledon, probabilmente il secondo sul Centre Court dopo quello tra lo stesso Jannik e Matteo Berrettini dello scorso anno. Di seguito ecco le altre otto sfide tutte azzurre nella storia dei Championships.

1) 1980 – 2° turno – A. Panatta b. C. Barazzutti 16 63 64 36 61

2) 1991 – 1° turno – O. Camporese b. C. Pistolesi 61 63 26 63

3) 2005 – 1° turno – D. Sanguinetti b. A. Seppi 63 62 61

4) 2006 – 2° turno – D. Bracciali b. S. Galvani 6-3 6-7(3) 6-3 6-4

5) 2018 – 2° turno – F. Fognini b. S. Bolelli 63 64 61

6) 2023 – 1° turno – M. Berrettini b. L. Sonego 6-7(5) 6-3 7-6(7) 6-3

7) 2024 – 2° turno – L. Musetti b. L. Darderi 6-4 4-6 6-7(5) 6-4 6-4

8) 2024 – 2° turno – J. Sinner b. M. Berrettini 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4)

