Wimbledon: Berrettini, rientro amaro. Prima gioia per Bellucci, vince anche Darderi Il numero 73 del mondo supera in 4 set la wild card Crawford

Mattia Bellucci è il primo italiano a qualificarsi per il secondo turno di Wimbledon 2025. Il 24enne bustese ottiene la sua prima vittoria in assoluto ai Championships – seconda a livello Slam dopo quella contro Stan Wawrinka agli US Open 2024 – grazie al successo sulla wild card britannica Oliver Crawford, battuto 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 in tre ore di gioco. Dopo aver perso il primo set al tie break, Bellucci è stato bravo ad aumentare qualità e intensità del suo tennis, decisamente superiori rispetto a quelle del britannico, numero 248 del mondo e all’esordio assoluto nel circuito maggiore. Al secondo turno, l’allievo di Fabio Chiappini avrà un compito molto più difficile: affronterà il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 23 e finalista pochi giorni fa al Queen’s. Tra i due non ci sono precedenti, ma è chiaro che per il numero 73 ATP servirà una prova super per impensierire il giocatore di Mlada Boleslav.

Avanza al secondo turno anche Luciano Darderi, che bissa il successo di un anno fa e come un anno fa la spunta al quinto in rimonta. L’italo-argentino si impone 7-6(3) 1-6 6-7(2) 6-3 6-1 in 3 ore e 50 minuti sul russo Roman Safiullin dominando alla distanza un match molto duro. Una vittoria che regala a Darderi un secondo turno alla portata contro la wild card britannica Arthur Fery, vincitore a sorpresa sulla testa di serie numero 20 Alexei Popyrin. Le chance di terzo turno, in una porzione di tabellone rimasta orfana di Medvedev e quindi aperta a ogni sorpresa, sono più che mai vive.

La grande delusione arriva dal Court 3, dove Matteo Berrettini viene sconfitto al quinto set dal numero 109 del mondo, il polacco Kamil Majchrzak. Un brutto ko per il romano, al rientro dopo un mese e mezzo di stop, non tanto per la sconfitta in sé ma per le circostanze in cui è maturata: Berrettini ha avuto un atteggiamento negativo e scoraggiante per tutto il match e ovviamente il suo gioco ne ha risentito. Nonostante il quarto set vinto, Matteo ha completamente staccato la spina a inizio quinto set, subendo un parziale di 12 punti a 0 che hanno compromesso il parziale. Adesso per Berrettini sarà il momento di riflettere: la stagione su erba e Wimbledon in particolare erano il grande obiettivo per rilanciarsi ma si sono rivelati un buco nell’acqua. E ora?

