Wimbledon: Musetti pronto al rientro, incognita Berrettini

Lorenzo Musetti si prepara al rientro in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro, venti giorni fa, nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. L’azzurro si allena in queste ore sui campi di Wimbledon, che lo scorso anno lo vide arrivare per la prima volta in una semifinale Slam. Musetti si presenta ai Championships da numero 7 del mondo ma a causa del problema fisico accusato a Parigi non ha potuto disputare nessun torneo di preparazione sull’erba, superficie su cui un anno fa – oltre alla semifinale a Wimbledon – aveva ottenuto ottimi risultati con la semifinale a Stoccarda e la finale al Queen’s. Se la condizione fisica di Musetti è tutta da testare, ancor più un’incognita è quella di Matteo Berrettini.

Finalista ai Championships nel 2021, l’azzurro è fermo da ormai più di un mese a causa dell’ennesimo infortunio agli addominali, accusato durante il match di terzo turno agli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud. Da quel momento Berrettini non ha più disputato alcun match ufficiale, rinunciando anche a disputare i tornei di Stoccarda e del Queen’s, che in passato lo avevano visto grande protagonista. Nonostante questo, Matteo dovrebbe essere ai nastri di partenza di Wimbledon e la sorte gli ha dato anche una piccola mano: i forfait di Ruud, Fils e Korda gli permetteranno di entrare a far parte delle teste di serie nello Slam londinese (sarà numero 32) e ciò gli consentirà di evitare avversari di alto livello almeno per i primi due turni. Un vantaggio non da poco, visto che lo scorso anno, da non testa di serie, al secondo turno dovette vedersela con Jannik Sinner perdendo in quattro set.

