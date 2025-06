Wimbledon, l’orario di Sinner-Nardi: order of play di martedì 1 luglio

Jannik Sinner farà il suo esordio a Wimbledon contro Luca Nardi martedì 1 luglio sul Court 1. Il numero 1 del mondo dunque non scenderà in campo sul Centrale, dove invece aprirà il programma – come da tradizione – la campionessa in carica Barbora Krejcikova, seguita da Novak Djokovic e dalla campionessa del Roland Garros Coco Gauff. Sul Court 2 protagonisti Cocciaretto e Musetti. Altri azzurri impegnati: Bronzetti, Sonego e Cobolli.

CENTRE COURT – Dalle 14.30 ore italiane

Barbora Krejcikova (CZE) [17] v Alexandra Eala (PHI)

Alexandre Muller (FRA) v Novak Djokovic (SRB) [6]

Dayana Yastremska (UKR) v Coco Gauff (USA) [2]

COURT 1 – Dalle 14

Jannik Sinner (ITA) [1] v Luca Nardi (ITA)

Petra Kvitova (CZE) v Emma Navarro (USA) [10]

Jack Draper (GBR) [4] v Sebastian Baez (ARG)

COURT 2 – Dalle 12

Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Jessica Pegula (USA) [3]

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Lorenzo Musetti (ITA) [7]

Iga Swiatek (POL) [8] v Polina Kudermetova

Ben Shelton (USA) [10] v Alex Bolt (AUS)

COURT 3 – Dalle 12

Johannus Monday (GBR) v Tommy Paul (USA) [13]

Mirra Andreeva [7] v Mayar Sherif (EGY)

Grigor Dimitrov (BUL) [19] v Yoshihito Nishioka (JPN)

Elina Avanesyan (ARM) v Elena Rybakina (KAZ) [11]

COURT 12 – Dalle 12

Clara Tauson (DEN) [23] v Heather Watson (GBR)

Daniel Evans (GBR) v Jay Clarke (GBR)

Gael Monfils (FRA) v Ugo Humbert (FRA) [18]

Sofia Kenin (USA) [28] v Taylor Townsend (USA)

COURT 18 – Dalle 12

Alex de Minaur (AUS) [11] v Roberto Carballes Baena (ESP)

Maya Joint (AUS) v Liudmila Samsonova [19]

Caty McNally (USA) v Jodie Burrage (GBR)

Hugo Gaston (FRA) v Jakub Mensik (CZE) [15]

COURT 4 – Dalle 12

Alex Michelsen (USA) [30] v Miomir Kecmanovic (SRB)

Camila Osorio (COL) v Danielle Collins (USA)

Anastasia Potapova v Magdalena Frech (POL) [25]

Alexander Shevchenko (KAZ) v Reilly Opelka (USA)

COURT 5 – Dalle 12

Chun-Hsin Tseng (TPE) v Aleksandar Vukic (AUS)

Jil Teichmann (SUI) v Lucia Bronzetti (ITA)

Caroline Dolehide (USA) v Arantxa Rus (NED)

Rinky Hijikata (AUS) v David Goffin (BEL)

COURT 6 – Dalle 12

Arthur Cazaux (FRA) v Adam Walton (AUS)

Quentin Halys (FRA) v August Holmgren (DEN)

Veronika Kudermetova v Lin Zhu (CHN)

COURT 7 – Dalle 12

Suzan Lamens (NED) v Iva Jovic (USA)

Jesper de Jong (NED) v Christopher Eubanks (USA)

Aleksandar Kovacevic (USA) v Marton Fucsovics (HUN)

COURT 8 – Dalle 12

Jaime Faria (POR) v Lorenzo Sonego (ITA)

Sebastian Ofner (AUT) v Hamad Medjedovic (SRB)

Maria Sakkari (GRE) v Anna Blinkova

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) v Ella Seidel (GER)

COURT 9 – Dalle 12

Irina-Camelia Begu (ROU) v Kaja Juvan (SLO)

Zeynep Sonmez (TUR) v Jaqueline Cristian (ROU)

Hailey Baptiste (USA) v Sorana Cirstea (ROU)

Marcos Giron (USA) v Camilo Ugo Carabelli (ARG)

COURT 11 – Dalle 12

James McCabe (AUS) v Fabian Marozsan (HUN)

Anna Kalinskaya v Nina Stojanovic (SRB)

Francisco Comesana (ARG) v Corentin Moutet (FRA)

Magda Linette (POL) [27] v Elsa Jacquemot (FRA)

COURT 14 – Dalle 12

Daria Kasatkina (AUS) [16] v Emiliana Arango (COL)

Jaume Munar (ESP) v Alexander Bublik (KAZ) [28]

Raphael Collignon (BEL) v Marin Cilic (CRO)

Victoria Azarenka v Anastasia Zakharova

COURT 15 – Dalle 12

Katie Volynets (USA) v Tatjana Maria (GER)

Karolina Muchova (CZE) [15] v Xinyu Wang (CHN)

Damir Dzumhur (BIH) v Tomas Machac (CZE) [21]

Brandon Nakashima (USA) [29] v Yunchaokete Bu (CHN)

COURT 16 – Dalle 12

Veronika Erjavec (SLO) v Marta Kostyuk (UKR) [26]

Pedro Martinez (ESP) v George Loffhagen (GBR)

Flavio Cobolli (ITA) [22] v Beibit Zhukayev (KAZ)

Alycia Parks (USA) v Belinda Bencic (SUI)

COURT 17 – Dalle 12

Priscilla Hon (AUS) v Ekaterina Alexandrova [18]

Mariano Navone (ARG) v Denis Shapovalov (CAN) [27]

Yuliia Starodubtseva (UKR) v Francesca Jones (GBR)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) v Jack Pinnington Jones (GBR)

Dalla stessa categoria