Wimbledon, Fognini incanta e fa soffrire Alcaraz ma non basta: lo spagnolo vince al 5°

Un favoloso Fabio Fognini sfiora l’impresa giocando alla pari con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, costretto a lottare punto a punto – in quasi cinque ore di tennis spettacolo – per superare il primo turno del torneo di Wimbledon, dopo cinque durissimi set. Finisce 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1 in favore dello spagnolo ma Fognini esce di scena dal Centrale di Wimbledon, probabilmente per l’ultima volta, tra gli applausi del pubblico e con l’omaggio dello stesso Alcaraz: “Non capisco perché questo sia il suo ultimo Wimbledon, potrebbe giocare qui ancora tre o quattro anni. È stato un onore condividere il campo con lui. È stata una grande partita”, ha detto lo spagnolo nel post partita. Il pubblico del campo principale ha salutato con un lungo applauso l’uscita dell’italiano, alla sua ultima stagione nel circuito.

Se davvero è stata la “Last Dance” di Fabio ai Championships, non c’era miglior modo di chiudere e dire addio allo Slam londinese. Fognini ha giocato un match fantastico, con un livello di tennis altissimo per quasi cinque ore. Una continuità impressionante che ha sorpreso lo stesso Alcaraz, ad un certo punto incredulo nel vedere un Fognini così pimpante dopo ore di battaglia. Ci è voluto uno sprint nel quinto set per il numero 2 del mondo: già vincitore due volte sull’erba di Church Road, alla sua quinta partecipazione, Alcaraz allunga dunque la sua striscia vincente arrivata a 20 match di fila senza sconfitte (non perde dalla finale di Barcellona, contro Holger Rune). Ma non solo. Lo spagnolo conferma anche la sua confidenza con i match decisi al quinto set: contro Fognini ha vinto il suo 14esimo match dei 15 finiti al quinto (solo Matteo Berrettini finora è riuscito a batterlo nel set decisivo degli Slam, agli Australian Open 2021). Al secondo turno Alcaraz affronterà il britannico Oliver Tarvet, 21 anni, numero 733 del mondo.

Non sono mancate le sorprese nella prima giornata di Wimbledon, con cinque teste di serie subito eliminate. La caduta più rovinosa è quella di Daniil Medvedev, battuto in quattro set dal francese Benjamin Bonzi 7-6(2) 3-6 7-6(3) 6-2: la testa di serie numero 9 era stato semifinalista a Church Road un anno fa e la sconfitta immediata gli costerà l’uscita dalla top 10, sintomo di una crisi che si aggrava sempre di più. Se Medvedev piange, non ride Stefanos Tsitsipas: il greco, sempre in grossa difficoltà sull’erba, si è ritirato sotto due set contro il qualificato francese Valentin Royer e anche per lui continua a essere notte fonda. Ko nel peggiore dei modi Holger Rune: il danese, avanti due set a zero, ha subito la rimonta del cileno Nicolas Jarry e anche per lui il torneo di Wimbledon si è già concluso.

