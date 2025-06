Sinner-Musetti fanno la storia: due italiani in semifinale Slam dopo 65 anni Nell'era Open non era mai accaduto: l'ultimo precedente proprio a Parigi, nel 1960

Il tennis italiano continua a sognare e vive il momento migliore della sua storia. Nel maschile, oltre a Jannik Sinner, numero 1 del mondo da un anno, anche Lorenzo Musetti sta ottenendo risultati straordinari. Nel circuito femminile c’è invece Jasmine Paolini, due volte finalista Slam in singolare e grande protagonista in doppio con l’eterna Sara Errani. In questo Roland Garros in particolare, l’Italia ha ottenuto un altro grande traguardo: sia Sinner che Musetti hanno raggiunto la semifinale a Parigi e, per la prima volta dopo 65 anni, ci saranno due italiani in semifinale in un torneo del Grande Slam. Per trovare un evento simile bisogna tornare indietro fino al Roland Garros del 1960, dunque nell’era pre-Open, quando i due semifinalisti azzurri furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Quell’edizione del torneo fu vinta proprio da Pietrangeli in finale sul cileno Luis Ayala, che a sua volta aveva eliminato in semifinale Sirola.

Dalla stessa categoria