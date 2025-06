Roland Garros, quando giocano Sinner e Musetti: l’order of play di venerdì 6 giugno

Una giornata storica per il tennis italiano quella di venerdì 6 giugno: al Roland Garros le due semifinali maschili vedranno impegnati due tennisti azzurri, una circostanza che negli Slam non si verifica dall’Open di Francia del 1960 con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Reso noto quello che sarà l’order of play di domani: la prima semifinale sul Philippe Chatrier sarà quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, in programma alle 14.30. I precedenti dicono 5-1 per lo spagnolo: Musetti ha vinto la prima sfida in assoluto (la finale di Amburgo 2022) ma da quel momento è sempre stato battuto, con gli ultimi due precedenti molto recenti nella finale di Monte-Carlo e nella semifinale di Roma.

La seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è prevista invece per le 19: i precedenti sono quattro pari, ma il numero 1 del mondo ha vinto le ultime tre sfide. Un solo precedente sulla terra battuta, la prima in assoluto tra i due, vinta dal serbo a Monte-Carlo nell’ormai lontano 2021. Notevoli le differenze di tempo trascorso in campo dai quattro semifinalisti. Il giocatore che ha impiegato più tempo per raggiungere la semifinale è stato Musetti con 13 ore e 43 minuti di gioco. Subito dietro ci sono Djokovic con 12 ore e 42 minuti e Alcaraz con 12 ore e 12 minuti. Il più rapido è stato Sinner, che ha impiegato solo 9 ore e 35 minuti, battendo tutti i suoi avversari senza perdere set e con ben tre “bagel” (contro Richard Gasquet, Jiri Lehecka e Alexander Bublik).

COURT PHILIPPE CHATRIER

Dalle 14.30

[8] L. Musetti vs [2] C. Alcaraz

Non prima delle 19

[1] J. Sinner vs [6] N. Djokovic

