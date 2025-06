Roland Garros, non solo Sinner e Musetti: Vasamì ai quarti Junior

Un Roland Garros a tinte sempre più azzurre e non solo grazie a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel torneo Junior si sta facendo strada una stellina del tennis italiano, il diciassette Jacopo Vasamì. Il mancino romano, trionfatore pochi giorni fa nel Trofeo Bonfiglio a Milano, si è qualificato per i quarti di finale a Parigi e adesso sfiderà il bulgaro Ivan Ivanov per un posto in semifinale. Vasamì, testa di serie numero 2 del torneo, ha eliminato in rimonta al terzo turno l’ucraino Nikita Bilozertsev col punteggio di 4-6 6-0 6-1. In precedenza l’azzurrino aveva battuto al primo turno il brasiliano João Pedro Didoni Bonini (6-0 6-2) e il tedesco Jamie Mackenzie (6-3 3-6 6-1).

Dalla stessa categoria