Roland Garros, l’orario di Sinner-Bublik: order of play di mercoledì 4 giugno

Jannik Sinner in campo nel pomeriggio, il big match Zverev-Djokovic in serata. Ufficiale l’order of play di mercoledì 4 giugno al Roland Garros e non ci sono sorprese rispetto a quanto previsto: si inizia sempre alle 11 con il derby USA tra Coco Gauff e Madison Keys, a seguire la padrona di casa Lois Boisson sfida Mirra Andreeva e il terzo match è quello tra il numero 1 del mondo e la sorpresa Alexander Bublik. Non prima delle 20.15 il quarto di finale maschile più “nobile” tra Sascha Zverev e Nole Djokovic.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Dalle 11

[7] M. Keys – [2] C. Gauff

[6] M. Andreeva – [WC] L. Boisson

[1] J. Sinner – A. Bublik

Non prima delle 20.15

[3] A. Zverev – [6] N. Djokovic

