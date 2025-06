Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

C’è una coppia azzurra in finale al Roland Garros: si tratta di quella formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati per l’ultimo atto del doppio misto. Il duo italiano, testa di serie numero 3 del torneo, hanno battuto in semifinale sul campo Simonne Mathieu la coppia Zhang-Arevalo con il punteggio di 6-2 6-3 in 59 minuti. Per Errani e Vavassori è la seconda finale Slam in doppio misto dopo quella vittoriosa agli US Open 2024, il nome della coppia avversaria verrà fuori dalla sfida tra Krawczyk/Skupski e Townsend/King.

