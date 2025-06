Musetti-Tiafoe, c’è l’orario: order of play di martedì 3 giugno

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo: martedì 3 giugno sul Philippe Chatrier si giocheranno quattro match dei quarti di finale, due per il maschile e due per il femminile. Si parte alle 11 del mattino con la sfida tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la numero 8 del seeding, la cinese Qinwen Zheng. A seguire l’altro match femminile: la campionessa in carica Iga Swiatek affronta l’ucraina Elina Svitolina, che ha eliminato negli ottavi la nostra Jasmine Paolini. Terzo e ultimo match della sessione diurna con protagonista Lorenzo Musetti: l’azzurro sfida Frances Tiafoe per un posto in semifinale. Sessione serale, non prima delle 20.15, con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz che affronta lo statunitense Tommy Paul.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Dalle 11

[1] A. Sabalenka – [8] Q. Zheng

[13] E. Svitolina – [5] I. Swiatek

[8] L. Musetti – [15] F. Tiafoe

Non prima delle 20.15

[12] T. Paul – [2] C. Alcaraz

Dalla stessa categoria