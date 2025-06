Londra non è Parigi: Boisson eliminata nelle quali di Wimbledon

Sorprendente semifinalista al Roland Garros, la francese Lois Boisson è stata eliminata al primo turno delle qualificazioni per Wimbledon, vedendosi così sbarrata la strada verso il terzo Slam stagionale. Passata dalla terra rossa amica di Parigi alla sconosciuta erba di Roehampton, la ex numero 361 del mondo e numero 67 dopo Parigi, ha ceduto in tre set alla canadese Carson Branstine, col punteggio di 6-2 6-7(1) 6-4. Se al Roland Garros aveva ottenuto una wild card – spingendosi clamorosamente fino alla semifinale, eliminando due top 10 come Pegula e Andreeva – a Londra la francese ha dovuto passare per le qualificazioni, seppur da testa di serie numero 1, e alla sua prima partita sull’erba ha subito la sconfitta. Al momento dunque, lo strepitoso Roland Garros di poche settimane fa rimane l’unico torneo dello Slam mai disputato in carriera dalla francese.

