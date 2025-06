Keys contro Gauff: derby USA nei quarti di finale

Sarà tra Madison Keys e Coco Gauff l’ultimo quarto di finale del Roland Garros femminile 2025. Giornata abbastanza tranquilla, quella odierna, per le teste di serie numero 2 e numero 7 che si sono imposte in due set rispettivamente contro Ekaterina Alexandrova, numero 20 del seeding, e Haley Baptiste.

Un po’ sorprendente, forse, come Gauff si sia sbarazzata della russa che non ha nella terra una superficie favorevole ma spesso fin qui aveva trovato buone prestazioni contro le big, soprattutto quelle che non sembravano ancora perfettamente rodate come Coco fin qui, protagonista di tre partite da sufficienza e poco più. Invece, il risultato finale è stato un 6-0 7-5 segnato per lunghi tratti dai tanti errori dell’avversaria che nel primo parziale non è mai entrata in partita. Nel secondo c’è stata un po’ più di lotta, anche perché Alexandrova era stata brava a non mollare una volta subito il break sul 3-3, ma nelle fasi finali è Gauff a imporsi grazie al break (a zero) messo a segno sul 5-5.

Un po’ più tirata la partita di Keys, impostasi 6-3 7-5 contro Baptiste. Non è stato sempre facile per la campionessa dell’Australian Open districarsi col timing della sua avversaria, capace di far partire colpi precisi e molto rapidi con un movimento abbastanza abbreviato dei colpi soprattutto sul lato del dritto. Nel secondo set, la numero 7 del tabellone ha pure dovuto venir fuori da pericolose sabbie mobili sul 4-5 prima di fare il break grazie a due ottime risposte e chiudere, col servizio, salvando anche due palle del controbreak. È la vittoria consecutiva numero 11 in un Major in stagione e, a inizio giugno, il sogno Grande Slam rimane tutt’ora vivo. Sembra ancora qualcosa di assolutamente impossibile, ma intanto c’è.

Dalla stessa categoria