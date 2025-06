Il Psg festeggia al Roland Garros: Dembélé sullo Chatrier con la Champions L'attaccante francese accolto dall'ovazione del pubblico prima del match tra Djokovic e Norrie

I festeggiamenti del Paris Saint-Germain per la conquista della sua prima Champions League proseguono senza sosta. Il club parigino ha deciso di celebrare la vittoria della coppa dalle grandi orecchie anche al Roland Garros: prima del match di ottavi di finale tra Novak Djokovic e Cameron Norrie, l’attaccante francese Ousmane Dembélé ha fatto il suo ingresso sul Philippe Chatrier con in mano il trofeo vinto sabato sera nella finale di Monaco di Baviera, dominata per 5-0 contro l’Inter. Ovazione da parte del pubblico per l’attaccante del Paris e della Nazionale, tra i grandi protagonisti della stagione trionfale della formazione di Luis Enrique capace di vincere la Ligue I, la Coppa di Francia e appunto la Champions League. In tribuna presente anche Nasser Al-Khelaifi, presidente del club e grande appassionato di tennis – da giovane ha anche disputato molti match di Coppa Davis con il Qatar -, che ha applaudito con grande felicità il suo centravanti.

