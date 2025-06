Gauff ferma la corsa di Boisson: nuova finale contro Sabalenka

[2] C. Gauff b. [WC] L. Boisson 6-1 6-2

Allo US Open 2023 Coco Gauff trionfò nella finale Slam contro Aryna Sabalenka, conquistando il primo titolo Major della carriera. Sabato 7 giugno la statunitense tornerà in campo per giocarsi un trofeo di questo spessore e contro di lei ci sarà nuovamente la rivale, ora numero 1 del mondo. Sabalenka contro Gauff, per una prima volta assoluta sul Philippe Chatrier: Aryna non era mai giunta in finale a Parigi, Coco si era fermata nel 2022 contro Iga Swiatek oggi spodestata dal trono proprio dalla nuova leader del tennis femminile.

Dopo i fuochi d’artificio della prima semifinale, la seconda tra Gauff e Lois Boisson è stata molto meno affascinante. Tutto ruotava sulle forze rimaste alla francese, completamente estranea a questo punto del torneo ma che fino a ieri aveva volato sospinta da energie sconosciute tra cui un pubblico che inevitabilmente si era schierato completamente dalla sua parte. Oggi però si è capito dai primi punti che gli scalini di differenza erano troppi per pensare a un nuovo ribaltamento dei favori. Boisson cercava di spingere pur con buone idee tra cui spostare Gauff completamente fuori dal campo sul rovescio per girarsi sul dritto e colpire, oppure trarla in inganno con palle più lavorate e corte, ma mancava continuità e facilità di esecuzione contro la grande solidità della statuntiense. Qualche bel punto, applausi strappati, ma alla fine il primo set è terminato molto facilmente e anche nel secondo pur con un controbreak subito sul 3-1 non c’è stata grande storia.

Il 6-1 6-2 vale così la terza finale consecutiva della sua campagna sulla terra battuta. Dopo aver perso le finali di Madrid e Roma, Coco andrà a caccia del bersaglio grosso che ribalterebbe le amarezze ricevute prima proprio contro Sabalenka poi, al Foro Italico, contro Jasmine Paolini.

