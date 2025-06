Djokovic pronto all’esame Sinner: “Niente mi motiva di più a quest’età”

“So cosa aspettarmi da Jannik Sinner”. Novak Djokovic si sente pronto per la semifinale del Roland Garros contro il numero 1 del mondo. A 38 anni, il serbo continua a scrivere la storia del tennis: l’ultimo capitolo è il successo in rimonta su Sascha Zverev nei quarti a Parigi. Djokovic adesso mette nel mirino Sinner, che definisce una delle “sfide più grandi” nel mondo del tennis. “Scenderà in campo con tutte le sue armi – ha dichiarato Nole in conferenza stampa -. Giocherà ad altissimo livello, come ha fatto in ogni torneo a cui ha partecipato nell’ultimo anno e mezzo”.

“Non mi aspetto niente di meno da lui ha proseguito -. Tuttavia, questo tipo di incontri e sfide tirano fuori il meglio di me. Al meglio dei cinque set, gli ultimi turni di uno Slam, contro il numero uno del mondo… niente mi motiva di più a quest’età. Come farò a fermarlo? Non ci penso. Penso a come metterò in pratica quello che voglio fare in campo e a come mi sentirò. È lì che sono diretti i miei pensieri. Mi siederò con la mia squadra e penseremo a tutto questo, lavoreremo sul campo d’allenamento con alcuni aspetti specifici per quando affronterò Jannik. Darò il massimo per essere pronto”.

Dalla stessa categoria