Swiatek, tonfo clamoroso sul rosso: Gauff le lascia 2 game

Gli spettri di una sconfitta di proporzioni enormi per Iga Swiatek sulla sua terra battuta si erano avuti già ieri contro Madison Keys e un 6-0 ricevuto in appena 20 minuti, oggi la polacca non è riuscita a ribaltare la situazione e ha subito la peggior battuta d’arresto dal quarto turno del Roland Garros 2019.

Aveva appena compiuto 18 anni, era alla prima volta in carriera su un campo centrale di un grande torneo, con la schiena malconcia, contro una big come Simona Halep. Finì 6-1 6-0 per la rumena in meno di 50 minuti. Oggi, contro Coco Gauff, il match si è concluso 6-1 6-1 in un’ora (scarsa) di gioco. Il punto più basso in un match up che l’aveva vista dominante contro una statuntiense imbrigliata con relativo agio fino all’11-1 che adesso, dopo tre vittorie per Gauff, è salito a 11-4. La numero 4 del seeding, però, non aveva mai trovato questo terreno così facile davanti a sé.

Fin qui son prestazioni difficili da decifrare per chi aveva abituato a ben altro atteggiamento. Oggi partendo malissimo non è mai riuscita a ritrovarsi e ha finito con l’evitare un nuovo 6-0 solo perché, sul 6-1 5-0, in qualche modo è riuscita a tenere la palla in campo e approfittare di una avversaria che non ha voluto infierire. Perché dall’inizio del secondo parziale si è vista la peggior Swiatek di questi mesi, che colpiva la palla senza maniera, liberandosi del punto e mollando troppo presto la presa. Gauff, che ieri contro Mirra Andreeva non aveva nemmeno brillato nel primo parziale e aveva finito con un punteggio netto grazie anche alla rivale divenuta molto fallosa dal 5-4 40-15, oggi ha gestito con molta più facilità e autorevolezza, anche se a tratti non doveva neanche impegnarsi troppo per prendersi il punto.

Poteva essere una prima settimana positiva per Iga, con qualche bella vittoria raccolta tra tante fatiche, e invece la battuta d’arresto è talmente brutta che ora sembra particolarmente dura guardare avanti nell’immediato futuro a due tornei come quelli del Foro Italico e del Roland Garros: da sempre suoi luoghi che poteva chiamare “casa” e che ora approccia con un feeling abbastanza devastato. Coco, invece, potrà vedere qualcosa stasera della seconda semifinale tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina.

