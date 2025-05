Swiatek e Zheng dilagano, bene Svitolina e Anisimova

Iga Swiatek ha toccato quota ventitrè vittorie consecutive al Roland Garros grazie al 6-1 6-2 inflitto a Emma Raducanu nel match di secondo turno del tabellone di singolare femminile, superando due turni iniziali fattibili ma da non prendere sotto gamba nel suo momento attuale di stagione.

La polacca ha avuto a suo favore un punteggio ancor più ampio del 6-3 6-3 nel match di primo turno contro Rebecca Sramkova grazie a un’ora e 20 di sostanziale dominio dove solo un paio di game piuttosto combattuti hanno dato qualche curiosità sull’andamento di una partita altrimenti molto ben giocata dalla numero 5 del mondo che ha concluso al secondo match point colpendo un bel rovescio lungolinea vincente “dei suoi” in un turno di battuta un po’ fotografia della partita, trovando sempre qualcosa in più rispetto a un’avversaria che come all’ultimo Australian Open quando subì un ancor più pesante 6-0 6-1 è sembrata troppo arrendevole.

Non è facile per Raducanu come per tantissime altre quanto Swiatek comincia a sentire colpi e gambe come oggi, e la sua attitudine alla vera terra rossa è ancora da formare, ma nei cinque confronti diretti questo è il terzo sulla terra battuta: due erano sull’indoor di Stoccarda e in quel caso Emma aveva dato sensazione di poter comunque essere abbastanza vicina con quattro set persi ma molto più lottati. Parigi, però, è un altro livello e oggi si è visto. Iga al prossimo turno troverà o la qualificata Sara Bejlek o Jaqueline Cristian, in un incontro ancora fattibile prima di capire se nell’eventuale quarto turno ci saranno i primi carichi con Elena Rybakina o Aljona Ostapenko.

Vittoria piuttosto agevole anche per Zheng Qinwen, che si è imposta a inizio giornata per 6-3 6-2 contro Emiliana Arango dando una bella impressione anzitutto dal punto di vista atletico che ha contribuito a tenere sempre il piede sull’acceleratore contro la colombiana, spentasi alla distanza. Per lei, un terzo turno davvero interessante contro la qualificata Victoria Mboko, alla prima apparizione in un Major ma che ormai sta emergendo come un profilo davvero interessante. Classe 2006, la canadese ha battuto con un doppio 6-4 Eva Lys e sarà ora contro nuovamente una top-10 dopo le sconfitte in tre set patite contro Coco Gauff e Paula Badosa.

Tra gli altri risultati, vittorie tirate per Elina Svitolina (7-6 7-5 contro Anna Bondar) e Clara Tauson (7-6 7-5 contro Arantxa Rus). L’ucraina, nell’ottavo di tabellone di Jasmine Paolini, troverà al terzo turno Bernarda Pera che ha sconfitto 6-2 4-6 7-6(3) Donna Vekic, numero 18 del seeding. A porposito di Paolini, la toscana sfiderà ora la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva, che si è imposta un po’ a sorpresa 7-6(4) 6-2 contro Anastasia Potapova. Vittoria invece molto più agevole per Amanda Anisimova, che a inizio giornata si è imposta 6-0 6-2 contro Viktorija Golubic.

