Svitolina vince e trova Stearns, Osaka fermata in volata. Bene Gauff

Altro ‘1000’ e altro bel cammino per Elina Svitolina, che dopo i quarti di finale a Indian Wells e la semifinale a Madrid è almeno tra le migliori otto anche nel WTA 1000 di Roma. L’ucraina, dopo la faticosa vittoria al terzo turno contro Haley Baptiste, si è imposta contro un’altra americana al quarto turno e troverà nuovamente una rappresentante a stelle e strisce nel prossimo incontro.

Partendo da oggi, è stato abbastanza netto il 6-4 6-2 inflitto a Danielle Collins, numero 29 del seeding e protagonista al turno precedente del successo contro Iga Swiatek. Un match ben giocato da Svitolina, che ha tenuto il ritmo che Danielle ha cercato di imporre col proprio dritto per quasi tutto il primo parziale, reggendo da fondo campo e muovendo la palla trovando buona profondità sulla diagonale. Preso il primo parziale, ha poi dilagato nel secondo mancando tre match point sul 5-1 ma completando l’opera col servizio nell’ottavo game.

Domani, dunque, avrà di fronte Peyton Stearns che ha vinto la seconda partita consecutiva per 7-6 al terzo set. Dopo Madison Keys, è stata la volta di Naomi Osaka a soccombere in volata. La giapponese ha cercato per tutta la partita di proseguire su un atteggiamento piuttosto convincente sul rosso, terreno a lei spesso nemico, ma proprio nel finale ha sprecato tanto tra le quattro palle break mancate sul 4-4, il game sul 5-5 dove non è riuscita a far male dal 30-30 e nel tie-break, dal 4-2, ha perso tre punti al servizio giocando la palla o in rete o lunga. Fin lì, invece, aveva spesso lavorato bene col braccio, mettendo spin alla palla e tenendola profonda, molto convinta e attiva. Faticava un po’, perché quella odierna era la prima vera avversaria “da terra rossa” della serie di otto successi consecutivi a cui è andata incontro, ma è stata molto vicina a battere anche una Stearns che ha più volte risposto alla grande ai dritti della giapponese e alla fine ha meritato il successo.

Qualche dubbio, semmai, è su cosa sarà delle sue condizioni fisiche domani avendo terminato oggi coi crampi e avendo anche vomitato dentro al secchio nelle fasi conclusive del match.

Molto comoda, invece, la vittoria dell’altra statunitense in campo. Coco Gauff ha liquidato Emma Raducanu per 6-1 6-2.

