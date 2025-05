Si rivede Andreescu, fuori Rybakina. Bene Andreeva e Zheng

Dopo altri sei mesi di stop, tra problemi fisici e un intervento per rimuovere l’appendicite a metà febbraio, Bianca Andreescu ha potuto cominciare il suo 2025 solo un paio di settimane fa nel WTA 250 di Rouen, in Francia. L’ennesimo tentativo di ripartenza per una tennista davvero sfortunata ma che ancora una volta sta cercando di mostrare che non ha dimenticato come si giochi e, da ex numero 4 del mondo con uno Slam in bacheca, le qualità sono sostanzialmente evidenti.

Appena al terzo torneo è già negli ottavi di finale di un WTA 1000 con vittorie convincenti contro avversarie di buon valore come, tra le altre, Donna Vekic al terzo turno e oggi Elena Rybakina, prendendosi anche la rivincita contro la kazaka che l’aveva sconfitta al secondo turno del torneo di Madrid. Al Foro Italico non c’è stata praticamente partita, con la candese che ha ribaltato la rivale imponendosi 6-2 6-4, comandando il gioco ed evidenziandosi per il carattere che tirava fuori a ogni punto, al contrario di un’avversaria che si spegneva molto rapidamente tra i tanti errori e un servizio che non l’ha mai aiutata a dovere. Andreescu, così, domani sarà di nuovo in campo contro Zheng Qinwen, vittoriosa 6-3 6-2 contro Magdalena Frech. Siamo nel quarto di tabellone di Aryna Sabalenka, che chiuderà la giornata di lunedì sul Campo Centrale contro Marta Kostyuk.

Nel secondo quarto di tabellone, invece, oltre a un ottavo di buon interesse tra Coco Gauff ed Emma Raducanu ci sarà quello tra Mirra Andreeva e Clara Tauson. Quest ultimo incrocio avverrà per la terza volta nel giro di quattro mesi e ancora la russa sarà grande favorita dopo i successi nella finale di Dubai e nel quarto turno di Indian Wells. La terra battuta, se possibile, le concede ancor più margine rispetto a una danese che è andata forse oltre le aspettative, spendendo però tanto oggi contro Emma Navarro e imponendosi 3-6 6-0 6-4. Diverso l’impegno di Andreeva, che ha superato 6-1 7-5 Linda Noskova rientrando da 2-4 nel secondo parziale ma in generale dando buone sensazioni anche in vista di eventuali impegni successivi a Roma.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [31] S. Kenin 3-6 6-3 6-3

M. Kostyuk b. [24] L. Fernandez 6-4 6-2

[PR] B. Andreescu b. [11] E. Rybakina 6-2 6-4

[8] Zheng Q. b. [26] M. Frech 6-3 6-2

[4] C. Gauff b. [32] M. Linette 7-5 6-3

E. Raducanu b. [Q] V. Kudermetova 5-7 6-0 6-1

[22] C. Tauson b. [11] E. Navarro 3-6 6-0 6-4

[7] M. Andreeva b. [30] L. Noskova 6-1 7-5

