Sabalenka si libera di Teichmann, Rybakina vince e trova Ostapenko

Non è stato il miglior inizio possibile per Aryna Sabalenka, ma la numero 1 del mondo si è ritrovata sotto 1-3 e 0-30 contro Jil Teichmann per infilare una serie di 9 game consecutivi e approdare nuovamente al terzo turno dell’Australian Open. 6-3 6-1 il punteggio finale per quella che sembra essere la grande favorita di questo Roland Garros sebbene nei fatti non sia mai arrivata nemmeno in finale a Parigi e nella sua metà di tabellone ci siano ottime giocatrici tra le teste di serie.

Sabalenka, che aveva commesso qualche doppio fallo di troppo, ha avuto dalla sua la forza e la qualità per imporsi nella delicata fase centrale di primo set dove Teichmann dava più di qualche fastidio sfruttando i contropiedi con il proprio dritto mancino. Mancata la palla break sul 3-3 e persa la battuta sul 3-4, però, la svizzera si è rapidamente spenta lasciando strada libera ad Aryna che venerdì se la vedrà contro un’altra mancina: Olga Danilovic. La serba, come nel 2024, si è imposta in tre set contro Danielle Collins pur non riuscendo a sfruttare la chance di servire sul 5-3 nel terzo ma trovando comunque lo spunto decisivo in risposta per il 6-4 3-6 6-4 conclusivo.

Settimo successo consecutivo invece per Elena Rybakina che dopo il successo nel WTA 500 di Strasburgo della scorsa settimana ha inanellato altre due vittorie in questo inizio di Roland Garros. Prima il 6-1 4-6 6-4 contro l’argentina Riera, ora il 6-3 6-3 alla wild-card statunitense Iva Jovic. E così ci sarà quel terzo turno contro Aljona Ostapenko, che come all’esordio ha dovuto recuperare un set di ritardo alla sua avversaria: lì era contro Polina Kudermetova, oggi contro Caroline Dolehide battuta 5-7 6-3 6-3. Lei o Rybakina, con grande probabilità, saranno le avversarie di Iga Swiatek negli ottavi di finale.

