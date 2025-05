Sabalenka apre contro Potapova, bene Azarenka. Bencic si ritira

Sarà Anastasia Potapova la prima avversaria di Aryna Sabalenka nella corsa al primo titolo della numero 1 del mondo al Foro Italico. Nell’anno migliore per la bielorussa, con al momento nessuna vera avversaria capace di tenerle testa sulla terra battuta, è un primo match a Roma con qualche insidia ma abbastanza gestibile.

Potapova si è imposta 2-6 7-6(6) 6-3 contro Dayana Yastremska nel match che ha concluso la giornata sul campo Pietrangeli e la seconda vittoria su tre confronti diretti stagionali contro la sua avversaria odierna è stata anche collezionata da un match point salvato sul 6-5 Yastremska nel tie-break del secondo parziale. Con una curiosa coincidenza, sono ora tre i tornei consecutivi in cui Anastasia si è imposta in una partita in cui ha salvato match point: l’esordio a Stoccarda contro Clara Tauson (uno, sull’8-7 per la danese nel tie-brek del secondo set) e nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid contro Sofia Kenin (da 4-6 a 8-6 nel tie-break decisivo).

Durante la giornata, invece, c’è stata la vittoria abbastanza comoda di Victoria Azarenka contro Camila Osorio, 6-2 6-3, come anche quella dell’altra veterana Anastasia Pavlyuchenkova, che con lo stesso punteggio ha superato Katie Boulter. Belinda Bencic, invece, si è ritirata dopo aver perso 6-2 il primo set contro Maria Sakkari.

I risultati di oggi, con tra parentesi l’avversaria al prossimo turno

A. Potapova b. D. Yastremska 2-6 7-6(6) 6-3 ([1] A. Sabalenka)

A. Pavlyuchenkova b. K. Boulter 6-3 6-2 ([31] S. Kenin)

[Q] A. Ruzic b. [WC] T. Grant 3-6 6-3 7-5 ([24] L. Fernandez)

M. Kostyuk b. A. Eala 6-0 6-1 ([14] D. Kasatkina)

E. Lys b. M. Uchijima 6-0 6-1 ([11] E. Rybakina)

[PR] B. Andreescu b. [WC] F. Urgesi 6-0 6-3 ([20] D. Vekic)

V. Azarenka b. C. Osorio 6-2 6-2 ([26] M. Frech)

O. Danilovic b. K. Siniakova 2-6 6-4 6-4 ([8] Zheng Q.)

[Q] V. Mboko b. [WC] A. Zucchini 6-2 6-3 ([4] C. Gauff)

[Q] M. Sakkari b. B. Bencic 6-2 ([32] M. Linette)

E. Raducanu b. [Q] M. Joint 7-5 6-7(1) 6-3 ([21] E. Alexandrova)

[Q] V. Kudermetova b. [WC] L. Stefanini 7-5 6-2 ([15] A. Anisimova)

[LL] K. Rakhimova b. Wang Xinyu 6-3 6-2 ([10] E. Navarro)

[Q] K. Volynets b. A. [Q] Rus 6-3 6-3 ([22] C. Tauson)

S. Kartal b. K. Birrell 3-6 6-4 6-3 ([30] L. Noskova)

[Q] E. Arango b. V. Tomova 7-6(6) 5-7 6-4 ([7] M. Andreeva)

L. Sun b. [WC] G. Pedone 3-6 6-1 6-3 ([6] J. Paolini)

[PR] P. Kvitova b. I. C. Begu 7-5 6-1 ([27] O. Jabeur)

R. Sramkova b. M. Kessler 6-3 6-3 ([17] A. Ostapenko)

L. Bronzetti b. [PR] A. Sevastova 6-3 6-4 ([12] K. Muchova)

C. Dolehide b. [LL] O. Gadecki 7-6(5) 5-7 6-2 ([13] D. Shnaider)

J. Cristian b. A. Parks 6-2 6-0 ([23] Y. Putintseva)

S. Lamens b. R. Zarazua 6-1 1-6 6-1 ([25] E. Mertens)

A. Krueger b. A. Bondar 4-6 6-2 6-1 ([3] J. Pegula)

V. Gracheva b. [Q] A. Tomljanovic 6-3 6-4 ([5] M. Keys)

P. Stearns b. [WC] N. Brancaccio 6-3 6-2 ([28] A. Kalinskaya)

M. Bouzkova b. M. Sherif 6-2 7-5 ([18] B. Haddad Maia)

N. Osaka b. [WC] S. Errani 6-2 6-3 ([9] P. Badosa)

J. Bouzas Maneiro b. A. Li 6-3 5-7 7-6(3) ([16] E. Svitolina)

H. Baptiste b. A. Blinkova 7-6(3) 6-4 ([19] L. Samsonova)

E. Ruse b. P. Kudermetova 6-7(10) 6-4 6-2 ([30] D. Collins)

E. Cocciaretto b. E. Avanesyan 6-2 4-6 6-1 ([2] I. Swiatek)

Dalla stessa categoria