Roland Garros: sarà Zeppieri l’avversario di Alcaraz

Sarà Giulio Zeppieri l’avversario di Carlos Alcaraz all’esordio al Roland Garros 2025. Il 23enne romano ha superato le qualificazioni per lo Slam parigino battendo nel turno decisivo l’argentino Federico Agustin Gomez col punteggio di 6-1 6-4 e nel main draw se la vedrà con il campione uscente: Alcaraz avrebbe dovuto al primo turno sfidare Kei Nishikori, che però ha dato forfait. Toccherà quindi all’azzurro esordire sul Philippe Chatrier contro il numero 2 del mondo e vincitore degli ultimi Internazionali d’Italia. Le qualificazioni hanno deciso anche l’avversario di Lorenzo Musetti: il carrarino, testa di serie numero 8, giocherà il suo primo match contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 della classifica ATP, che proprio a Parigi ha ottenuto una delle due vittorie a livello Slam battendo Thiago Monteiro nel 2023. Ha superato le qualificazioni anche Matteo Gigante, che con la vittoria sul danese Elmer Moller stacca il pass per il suo primo Roland Garros: il suo avversario al primo turno sarà il libanese Benjamin Hassan, anche lui proveniente dalle quali. Avversario illustre invece per Flavio Cobolli, sorteggiato al primo turno contro Marin Cilic: il 36enne croato si è arreso al turno decisivo delle qualificazioni al sudafricano Lloyd Harris, ma è comunque entrato nel main draw come lucky loser.

Roland Garros: i match degli italiani

Sinner – Rinderknech

Bellucci – Draper

Passaro – de Jong

Cobolli – Cilic

Arnaldi – Auger-Aliassime

Musetti – Hanfmann

Darderi – Korda

Sonego – Shelton

Gigante – Hassan

Nardi – Marozsan

Zeppieri – Alcaraz

